Petrol
85.42
-1.68%
Euro
19.6306
0.07%
Dolar
18.6344
0.01%
Altın
1.077
-0.31%
Borsa
4963
-1.65%
Bitcoin
320.774
-0.32%
BTXN Coin
5.40
-3.22%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Antalya'da sokak köpeği saldırısı

    Muratpaşa'da sabah yürüyüşü yaparken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 75 yaşındaki Turhan Karagözoğlu, eli ve bacağından yaralandı.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2022 - 14:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da sokak köpeği saldırısı

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Eski Lara Caddesi üzerindeki yürüyüş yolunda meydana gelen olayda, emekli 75 yaşındaki Turhan Karagözoğlu, sabah yürüyüşü için evinden çıktı.

    Yaklaşık 1 saat yürüdükten sonra dönüşe geçen Karagözoğlu’nun üzerine 3 sokak köpeği bir anda saldırıya geçti.

    Elinden ve bacağından ısırdı

    Büyük köpeğin hamlesiyle kenara yıkılan Karagözoğlu’nu köpek elinden ve bacağından ısırdı.

    Vatandaşların seslenmeleriyle köpekler bölgeden uzaklaşırken, Karagözoğlu yakındaki bir otelin önüne alındı ve durum sağlık ekibine bildirildi.

    Antalya da sokak köpeği saldırısı #1

    Korkudan artık yürüyüşe çıkamıyor

    Ambulansla hastaneye götürülen Karagözoğlu, tedavisinin ardından evine geri geldi. Eli ve ayağında ısırık izi olan Karagözoğlu, korkudan 3 gündür yürüyüşe çıkamıyor.

    Yaşlı adam, başka bir olumsuzluk yaşanmadan köpeklerin güvenli bir bölgeye götürülmesini istedi.

    75 yaşındaki Turhan Karagözoğlu, 10 yıldır bu bölgede yaşadığını ve başına ilk kez böyle bir olayın geldiğini söyledi.

    Antalya da sokak köpeği saldırısı #2

    "Büyük bir köpek üzerime atladı"

    İHA'ya her sabah olduğu gibi o günde yürüyüşe çıktığını anlatan Karagözoğlu,  "Yürüyüşümü bitirmek üzereydim, eve dönüşte köpek sesleri gelmeye başladı. Bakmamla beraber büyük bir köpek üzerime atladı. Köşeye sıkıştım elimle engellemeye çalıştım. Eldivenli olduğum için ısırmaması için ağzını elime itmeye çabaladım. Ama elimi ısırdı. Çevredekilerin seslenmesiyle köpekler gitti. Vatandaşlar beni otelin içine aldı. Elimden çok fazla kan aktı. Sonra ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldüm. Tedavim yapıldı.” dedi.

    Antalya da sokak köpeği saldırısı #3

    "Şikayet ettim ama önlem alınmadı"

    Büyük köpeğin elini ve bacağını ısırdığını ifade eden Karagözoğlu, “Eldivenim bile parçalandı. 3 gündür her yerim ağrıyor. Kuvvetli bir hayvandı. İlgili yerlere şikayet ettim ama bir önlem alınmadı. Köpekler hala o bölgede. 3 gündür korkudan dışarı çıkamıyorum, yürüyüş hayatım bitti. Bu köpekler herkese saldırıyor. Yarın bir çocuğa saldırabilir. Korkunç bir köpek. Bu hayvanların o yerden güvenli bir yere alınsın, bunu istiyorum.” diye konuştu.

    Antalya da sokak köpeği saldırısı #4

    "Yaşadığıma dua ediyorum"

    Karagözoğlu, daha kötü bir olay meydana gelmeden o köpeklerin bölgeden alınmasını isteyerek, “Ben ölümden döndüm, yaşadığıma dua ediyorum. İllaki birisinin mi ölmesi lazım, önlem alınması için."dedi.

    Öte yandan yaşananlar bir turistin cep telefonu kamerasına yansıdı.


    Katar televizyonunda Almanya'ya göndermeli veda
    Gündem

    Katar televizyonunda Almanya'ya göndermeli veda

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!
    Advertorial

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!

    Meral Akşener’den İmamoğlu ile Yavaş’a yeşil ışık
    Politika

    Meral Akşener’den İmamoğlu ile Yavaş’a yeşil ışık

    Görüş Bildir