Limon ile karıştırıp her gün yarım çay bardağı için, damar sağlığınıza sağlık katın… Limonun sağlık açısından faydaları herkes tarafından bilinir. Sağlığınız açısından bu denli faydaları olan limonu birde onunla karıştırın ne damar tıkanıklığı sorunu kalsın ne iltihap sorunu…

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Damar tıkanıklıkları, sertliği veya iltihabı belli bir yaştan sonra çoğu kişinin yaşadığı sağlık sorunları arasında ilk sırada gelir.

Damar sağlığını korumak sizi birçok hastalık riskinden de korur. Özellikle kalp hastalıkları riskini azaltmak için damar sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

Limonun sağlık açısından barındırdığı birçok fayda o ürün ile birleştiğinde de adeta damar sağlığınız için bir kalkana dönüşüyor.

Düzenli olarak tükettiğinizde farklı göreceğiniz limonlu karışım damar sağlığınız için vazgeçilmeziniz olacak.

Limona birkaç diş ekleyin…

Faydaları en az limon kadar çok olan ve halk arasında doğal antibiyotik olarak da bilinen sarımsak damar sağlığınız için adeta biçilmiş kaftan.

Limon ve sarımsak karışımını her gün düzenli olarak yarım çay bardağı olarak tükettiğinizde damar tıkanıklarından, iltihabına, hipertansiyona kadar etkili bir silah oluyor.

Limon ve sarımsak karışımı, damar tıkanıklarının açılmasına, sertliklerinin giderilmesine ve iltihaplanmaya karşı önemli bir fayda sağlar.

Kolesterolün düşürülmesi ve hipertansiyon gibi birçok kişinin muzdarip olduğu tansiyonun engellenmesinde de oldukça etkili olur.

Ayrıca bu kür vücudunuzda bulunan zararlı yağların yakılmasına ve vücudunuzun gençleşmesine de yardımcı olur.

Vücudunuzdaki şeker oranını dengelemede ve romatizmal ağrılara karşı da etkili olur. En önemli faydası ise kalp krizi riskine karşı kalbi son derece kuvvetlendirici bir etki sunar.

Hazırlanışı:

İlk olarak 2 litrelik bir cam kavonaz, 40 diş sarımsak ve 2 litre saf limon suyunu hazırlamanız gerekir. Malzemeleri hazırlamanızın ardından ışıksız bir ortamda sarımsakları yıkamadan soymanız ve bir havanda ezmeniz gereklidir.

Ardından dövülen sarımsakları şişeye alarak 2 litreyi elde edeceğiniz limonu çekirdeklerinden ayırarak sıkmanız gerekir. Limon sıkma işlemini de bittikten sonra şişenin kapağı kapatılır ve siyah bir poşete koyulur.

Siyah poşete koymanızın nedeni ise hazırladığınız küre ışık temasını engellemektir. Ardından 25 gün boyunca her gün çalkanarak kahvaltıdan yarım saat önce yarım su çay bardağı olacak şekilde tüketilir.

25 gün boyunca düzenli olarak uygulamanızın ardından 10 gün ara vermeniz ve tekrar devam etmeniz daha faydalı olacaktır.