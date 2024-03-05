Antalya'da sürücü alkolmetreyi üflemeyi kabul etmedi: Eşim üflesin Alkollü otomobil kullandığı tespit edilen sürücü, ekiplere zor anlar yaşatarak alkolmetre üflemeyi reddetti. Cezadan kaçamayan şahsa 18 bin 452 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine de 2 yıl el konuldu.

İHA

Yurt genelinde yapılan trafik denetimleriyle kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda alkollü sürücüler sık sık denetimlere takılıyor.

Bunun bir örneği de Antalya'da yaşandı.

Direksiyon başında alkol aldı

Manavgat'ta, otomobilin sürücüsünün direksiyon başında alkol aldığı ihbarı üzerine, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı motosikletli timler harekete geçti.

Alkolmetreyi üflemedi

Otomobil, Antalya Caddesi üzerinde durduruldu.

Araçtan indirilen sürücü Barış Can İ., diğer trafik ekiplerinin olay yerine gelmesi ve alkolmetreyi üflemesini istemesi üzerine, aracı kendisinin kullanmadığını ve üfleme yapmayacağını söyledi.

"Eşim üflesin"

Ekiplerin, alkolmetreyi üflemesi gerektiğini tekrar belirtmesi üzerine, "Alkolmetreyi aracı kullanan eşim üfleyecek, neden benim üflemem konusunda ısrar ediyorsunuz?’ diye tepki gösterdi.

Cezayı duymasına rağmen kararından vazgeçmedi

Trafik polislerinin yaka kamerasında direksiyon başında ve araçtan inme anı görüntülerini göstermesi üzerine Can İ., aracı kendisinin değil eşinin kullandığını, polis aracı durdurunca eşinin korktuğu için direksiyona kendisinin geçtiğini, bundan dolayı da ekiplerin aracı kendisinin kullandığı şeklinde algıya kapıldığını söyledi.

Trafik ekiplerinin alkolmetreyi üflemesi durumunda ehliyetine 6 ay el konulacağını, aksi takdirde sürenin 2 yıla çıkacağını söylemesine rağmen alkollü sürücü kararını değiştirmedi.

Hem para cezası yedi hem ehliyetine el konuldu

Trafik ekiplerinin tüm ısrarına ve aracı kendisinin kullandığına dair görüntüleri göstermelerine rağmen alkolmetreyi üflemeyen araç sürücüsüne 18 bin 452 TL para cezası uygularken, sürücü belgesine 2 yıllığına el konuldu.

Diğer taraftan aracı kullanan Barış Can İ. hakkında daha önce 2 kez alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)