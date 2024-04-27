İHA
Hatay'ın Erzin ilçesi İsalı Mahallesi'nde, ana caddeden ara sokağa dönmek için manevra yapan otomobile, motosiklet ok gibi saplandı. Kazada çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Motosiklet, araca ok gibi saplandı
Görüntülerde; motosikletin araca ok gibi saplandığı ve sürücünün havaya uçtuğu görüldü. Hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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