İHA

Hatay'ın Erzin ilçesi İsalı Mahallesi'nde, ana caddeden ara sokağa dönmek için manevra yapan otomobile, motosiklet ok gibi saplandı. Kazada çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Motosiklet, araca ok gibi saplandı

Görüntülerde; motosikletin araca ok gibi saplandığı ve sürücünün havaya uçtuğu görüldü. Hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)