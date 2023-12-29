Antalya'da sürücü hapşırınca midibüs elektrik direğine vurdu Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs, çarptığı aydınlatma direğini devirdi. Sokağın karanlığa bürünmesine neden olan kazanın ardından araç sürücüsünün, "Hapşırınca direğe çarptım" dediği bildirildi.

İHA

Antalya'da panik anları yaşandı.

Manavgat Sanayi Sitesi'ne giren Eyüp Deniz’in kullandığı 07 J 2113 plakalı şehir içi midibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıktı.

Bunun sonucunda midibüs, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

"Hapşırınca hakimiyetimi kaybettim"

Direğin çarpma sonucu devrilmesi nedeniyle 2009 sokak karanlığa büründü.

Bir diğer yandan midibüs sürücüsünün olay yerine gelen vatandaşlara "Hapşırınca direksiyon hakimiyetini kaybettim ve direğe çarptım" dediği bildirildi.

Midibüs çekici vasıtasıyla kaldırılırken, devrilen aydınlatma direği ise görevliler tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)