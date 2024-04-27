Fenerbahçe Kulübü, galibiyet sonrası Beşiktaş'a gönderme yapmadı Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından göndermede bulunmadı. Sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında 3-1 kazanılan maçın ardından ezeli rakibini hedef alan bir paylaşım gerçekleştirmemişti.

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Süper Lig'in 34. haftası derbiye sahne oldu. Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

Müsabakayı 2-1'lik skorla kazanan Fenerbahçe, lider Galatasaray ile arasındaki 4 puanlık farkı korudu.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri; 30. dakikada Michy Batshuayi ve 69. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü ise 82'de Cenk Tosun'dan geldi.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 89'a çıkardı. Beşiktaş ise 51 puanda kaldı.

Beşiktaş'a yine gönderme gelmedi

Maçın ardından ise Fenerbahçe, galibiyeti sosyal medyadan kutladı. Sarı-lacivertliler, derbide Beşiktaş karşısında alınan üç puan sonrası paylaşımlarda bulundu.

Ancak Fenerbahçe, yaptığı bu paylaşımlarında ezeli rakibi Beşiktaş'ı hedef almadı ve göndermede bulundu.

Sezonun ilk yarısında da siyah-beyazlı takıma gönderme yapmayan Fenerbahçe'nin bu maçta da aynı tutumu sergilemesi dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe'den Batshuayi ve İrfan Can paylaşımları

Gönderme yapılmaması üzerine Fenerbahçe taraftarı, sosyal medya ekibini eleştirirken bu tepkiler üzerine sarı-lacivertliler birkaç paylaşıma imza attı.

Fenerbahçe gönderilerinde maçta gol atan Michy Batshuayi ve İrfan Can Kahveci'yi övdü.