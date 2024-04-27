Haberler



Basketbol



Austin Wiley, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin en iyi 5'ine seçildi

Austin Wiley, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin en iyi 5'ine seçildi TOFAŞ'ın basketbolcusu Austin Wiley, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunun en iyi beşine, Karşıyaka'dan Vernon Carey ise sezonun en iyi ikinci beşine seçildi.