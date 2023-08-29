Antalya'da taksicilerin müşteri kavgası! 4 kişi 1 kişiyi dövdü Taksiciler ile özel araçla taşımacılık yapan kişi arasında müşteri kavgasında 4 kişinin yere yatırdıkları özel araç sürücüsünü tekmelerle darbettiği anlar kameralara yansıdı.

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İHA

Turizm kenti Antalya binlerce vatandaşa kapılarını açıyor...

Binlerce vatandaşın akın ettiği kentin Serik ilçesinde, dün akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.

Henüz isimleri öğrenilemeyen taksiciler ve özel araçla taşımacılık yapan bir sürücü arasında müşteri tartışması yaşandı.

4 kişi bir kişiyi dövdü

Tartışma yerini kısa sürede kavgaya bırakırken taksicilerden 4 kişi, yere yatırdıkları diğer sürücüyü tekmelerle darbetti.

Uzun süre darbedilen sürücü, araya girenlerin olmasıyla ayağa kalkabildi.

O anlar kaydedildi

O anlar ise cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi.