İHA
Turizm kenti Antalya binlerce vatandaşa kapılarını açıyor...
Binlerce vatandaşın akın ettiği kentin Serik ilçesinde, dün akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.
Henüz isimleri öğrenilemeyen taksiciler ve özel araçla taşımacılık yapan bir sürücü arasında müşteri tartışması yaşandı.
4 kişi bir kişiyi dövdü
Tartışma yerini kısa sürede kavgaya bırakırken taksicilerden 4 kişi, yere yatırdıkları diğer sürücüyü tekmelerle darbetti.
Uzun süre darbedilen sürücü, araya girenlerin olmasıyla ayağa kalkabildi.
O anlar kaydedildi
O anlar ise cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi.