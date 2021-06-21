Antalya'da tıra arkadan çarpan ticari araç sürücüsü öldü

Antalya'da tıra arkadan çarpan sürücü Ahmet Bozkurt, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti.

Antalya'da Ahmet Bozkurt yönetimindeki hafif ticari araç, aşırı hız ve sürücüsünün dikkatsizliği sonucu aynı yönde ilerleyen Mehmet Şimşek yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Tırın altına giren ticari araç yaklaşık 150 metre sürüklendi. Tır şoförünün kazayı fark ederek yolun sağına park etmesinin ardından haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Hafif ticari aracın içinden çıkarılan ve boğazının kesildiği belirtilen Ahmet Bozkurt, sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede 3-4 defa kalbi duran ve yapılan müdahalelerle hayata döndürülen Ahmet Bozkurt doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ahmet Bozkurt’un cenazesi morga konuldu.

"GELDİĞİMİZDE BOYNU KESİLMİŞ VAZİYETTEYDİ"

Kaza sonrasında Ahmet Bozkurt'a yardımcı olmaya çalışan vatandaşlardan biri olayı şöyle anlattı:

“Geldiğimizde boynu kesilmiş vaziyetteydi. Tampon parçası kesmiş. Kalkmaya çalışıyordu. Biz ilk müdahalemizi ettik. İtfaiye ve ambulans gelmeden yardımcı olmaya çalıştık. Sonra ambulans geldi, kazazedeyi çıkarttık. Araç beni Mahmutlar’da süratli bir şekilde geçmişti. Sonra burada kaza yaptığını gördüm. İnşallah iyidir, nabız filan vardı ama inşallah iyidir.”