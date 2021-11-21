Antalya'da trafikte makas kaza getirdi: 4 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybederek diğer araçlara çarpan sürücünün karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralanırken, 4 araçta maddi hasar meydana geldi.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Kızılarık Caddesi üzerinde hareket halinde olan ve makas atan sürücü, diğer araçlara çarptı.

Araçlardan birisi kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan lastik dükkanına girdi.

4 aracın hasar gördüğü kazada 4 kişi yaralandı.

KIL PAYI KURTULDULAR

Kazayı anlatan bir vatandaş, “Ben bekliyordum. Bir aracın diğer aracı makaslamaya çalışması ile kaza meydana geldi. Araç duramayarak buraya çaptı. Çok hızlı gidiyordu. Biz de buradaydık. 15 saniye önce içeri geçtik” dedi.

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KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise lastik dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan bir aracın kaldırıma çıkarak iş yerinin önündeki lastiklere vurduğu görüldü.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.





















