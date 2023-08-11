Antalya'da tüfek ateş alınca direksiyon başında omzundan yaralandı

DHA
Antalya'nın Serik ilçesi Tuzlaburun Caddesi'nde otomobiliyle seyir halindeki Onur Kurt’un tutmaya çalıştığı yan koltuktaki tek kırma av tüfeği ateş aldı.
Tüfekten çıkan saçmaların bir kısmı Kurt'un sol omzuna isabet etti, bir bölümü de otomobilin sol arka camını parçaladı.
Eczaneye gitti
Yaralı sürücü, otomobiliyle yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Yaşar Uçar Caddesi'ndeki eczaneye gitti.
Araçtan inen Kurt, eczanedekilerden ambulans çağırmalarını istedi.
Ekipler sevk edildi
Eczane çalışanlarının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kurt'u ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Durumu iyi
Tedaviye alınan Kurt'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.