Antalya’da Türk bayrağına silahlı saldırı

Şehit Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir Parkı'nda bulunan isim levhasındaki Türk bayrağına, kimliği bilinmeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya’nın İbradı ilçesinde, Şehit Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir Parkı'na belediye tarafından yaptırılan isim levhasına silahlı saldırı düzenledi.

Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce, levha üzerindeki Türk bayrağına ateş edildi.

HARFLER YERE DÜŞTÜ

Türk bayrağı üzerinde, 5 ayrı delik oluştu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 15 Temmuz Şehidi Ömer Halisdemir’in resimlerinin de asılı olduğu levhadaki bazı harflerin yer düşürüldüğü görüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Akseki Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kurşunların hedefi olan Türk bayrağı ise güvenlik güçleri tarafından yenisi ile değiştirildi.