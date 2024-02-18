Antalya'da vatandaş parkta bulunan ceseti film seyredeler gibi izledi Kağıt toplayıcısı adam çocuk parkında ölü bulunurken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin inceleme yaptığı alana vatandaşlar akın ederken, polisin uzaklaştırmak istediği anlar kameralara yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Antalya'da parkta bir adam ölü bulundu.

Olay, saat 10.00 sularında Muratpaşa ilçesinde çocuk parkında meydana geldi.

Cansız bedeni parkta bulundu

Çevredeki vatandaşlar sokakta yaşayan 55 yaşındaki İbrahim Polat'ı hareketsiz halde görünce sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Polat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Vatandaşlar çalışma alanına akın etti

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerini titizlikle sürdürdüğü sırada vatandaşlar çalışmaları incelemek için bölgeye akın etti.

Ekipler uzaklaştırmak için uğraşsa da vatandaşların bir süre sonra yine olay yerine geldiği görüldü.

Geçimini kağıt toplayarak sağladığı öğrenildi

Cesedin üzerinden yapılan incelemede bir miktar para bulundu.

Hayatını kaybeden Polat’ın ise bir süre önce kağıt toplayarak geçimini sağladığı, ardından ise dışarıda kalmaya devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)