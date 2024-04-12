Antalya'da vatandaşlar bayramın 3'üncü gününü plajda geçirdi Antalya’nın gözde turizm ilçelerinden Alanya’da vatandaşlar Ramazan Bayramı’nın 3’üncü gününde plajda denize girerken, bazıları ise deniz kenarında vakit geçirdi.

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İHA

Türkiye’nin önemli turizm ilçelerinden olan Antalya'nın Alanya ilçesinde Ramazan Bayramı’nın 3’üncü gününde yerli ve yabancı Damlataş Plajı’na akın etti.

Hava sıcaklığının 23 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 18,6 derece ölçüldüğü ilçede vatandaşlar havanın parçalı bulutlu olmasına rağmen plajda denize girmeyi ve güneşlenmeyi ihmal etmedi.

Alanya'da deniz keyfi sürüyor

Kimi vatandaş plajda yürümeyi seçerken, çocukların ise kumda çeşitli oyunlar oynadığı görüldü.

Tur teknelerinin ise denizin açıklarında tur yaptıkları göze çarptı.

"Yoğunluk normal, geçen sene daha yoğundu"

Plaja denize girmek için geldiğini belirten Bülent Uluocak, Alanya’daki yoğunluğun normal olduğunu ifade etti. Uluocak, “Cennet Alanya’dayız. Bütün halkımızı Alanya’ya bekliyoruz. Bayram çok güzel geçti, kazasız belasız. Allah milletimize, devletimize zeval vermesin. Yoğunluk normal, geçen sene daha yoğundu. İnşallah bütün ülkemizde ve sahil bölgelerimizde yoğunluk devam eder. Ramazan’ı da geçirdik hamdolsun. Orucumuzu tuttuk. Zekâtımızı verdik. Mezar ziyaretlerimizi yaptık. Ramazan Bayramımız vatana millete hayırlı olsun” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)