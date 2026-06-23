ChatGPT ve Gemini aynı ismi verdi: İşte 2026 Dünya Kupası şampiyonu

2026 Dünya Kupası, futbol dünyasının gündeminde.

Turnuvada grup aşaması heyecanı sürerken, futbolseverlerin aklındaki en büyük soru da "kupayı kim kazanacak" oldu.

Merak edilen sorunun yanıtını bu kez eski usul kahinler değil, milyonlarca veriyi analiz eden yapay zekalar aradı.

Takımların form durumları, kadro kalitesi, geçmiş performansları ve turnuvadaki sonuçları üzerinden yapılan binlerce tahminin ardından yapay zeka şampiyonluk için öne çıkan favorileri sıraladı.

ChatGPT ve Gemini'nin tahminlerine göre 2026 Dünya Kupası şampiyonu bakım kim oldu.

CHATGPT'NİN TAHMİNİ

OpenAI'nin yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, oyunu Fransa'dan yana kullandı.

Final tahmini ise Fransa - Arjantin, kupayı alan taraf da Fransa olarak yanıtladı.

"Sebebi sadece kadro kalitesi değil; turnuvanın şu ana kadarki görüntüsünde de en dengeli takım onlar." şeklinde yorumladı.

"Kylian Mbappé formunun zirvesinde, hücum hattı çok üretken ve takım savunması da güven veriyor.

Fransa grup aşamasında Senegal'i 3-1, Irak'ı 3-0 mağlup ederek güçlü bir başlangıç yaptı."

GEMİNİ'NİN TAHMİNİ

Google'ın yapay zekası Gemini ise tahmin açıklamasını şu sözlerle ifade etti:

"İspanya şu an dünyanın en keyifli ve akıcı futbolunu oynuyor olabilir, ancak Dünya Kupası gibi 48 takımlı, devasa seyahat mesafeleri içeren ve fiziksel yıpranmanın zirve yapacağı bir turnuvada "kadro derinliği ve turnuva genetiği"şampiyonu belirler.

Fransa, her pozisyonda dünyanın en iyi iki-üç oyuncusundan birine sahip. Kylian Mbappé'nin turnuva motivasyonu, orta sahadaki dinamizmleri ve Didier Deschamps’ın pragmatik, sonuca odaklı turnuva oynatma becerisi Fransa'yı bir adım öne çıkarıyor.

İspanya'nın genç yıldızları turnuva baskısı altında parlayabilir ama Fransa bu baskıyı tamamen normalize etmiş bir makine gibi."