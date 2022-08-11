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- Antalya'da yakalanan 160 kaçak göçmen, yerleşim yeri olmayan adaya bırakıldı
Antalya'da yakalanan 160 kaçak göçmen, yerleşim yeri olmayan adaya bırakıldı
- 11.08.2022 - 11:33
- Güncelleme : 11.08.2022 - 11:41
Türkiye kaçak göçle mücadelesini sürdürüyor.
Bu kapsamda Antalya'da Demre İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Kekova Bot Komutanlığı'na kaçak göçmen ihbarı yapıldı.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, deniz yoluyla bölgeye gitti.
'Avrupa ve Yunanistan'a bağlı' yalanıyla kandırıldılar
Yerleşim yeri bulunmayan Kekova Adası'na bırakılan 160 kaçak göçmen, ekiplerin geldiğini görünce adanın farklı bölgelerine kaçmaya çalıştı.
Ada içerisinde yaşanan hareketliliğin ardından yakalanarak bir araya getirilen göçmenlerin, Avrupa veya Yunanistan'a bağlı ada yalanıyla bölgeye bırakıldıkları ortaya çıktı.
Antalya'da yakalanan 160 kaçak göçmen, yerleşim yeri olmayan adaya bırakıldı VİDEO
160 kaçak göçmen tespit edildi
Otobüslerle ilçe merkezindeki kapalı spor salonuna getirilen şahısların, burada sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından ifadeleri alındı.
İran, Irak ve Afganistan uyruklu 20'si çocuk, 24’ü kadın, toplam 160 kaçak göçmenin, uzun süredir Türkiye'de yaşadıkları belirlendi.
5 bin euro ödediler
DHA'nın aktarımına göre; insan tacirlerine kişi başı 2 ila 5 bin euro arasında ödeme yaptıkları öğrenilen kaçakların, işlemlerinin ardından Antalya Göç İdaresi'ne gönderileceği öğrenildi.