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Antalya'da yakalanan 160 kaçak göçmen, yerleşim yeri olmayan adaya bırakıldı

Antalya'da yakalanan 160 kaçak göçmen, yerleşim yeri olmayan adaya bırakıldı

Avrupa ve Yunanistan'a bağlı yalanıyla yerleşim yeri olmayan Kekova Adası'na bırakılan göçmenler, Sahil Güvenlik ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.