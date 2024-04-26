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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine basından yoğun ilgi var!

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine basından yoğun ilgi var! Süper Lig'in 34. haftasında yarın oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine 4'ü yabancı olmak üzere toplam 203 basın mensubu akredite yaptırdı. Ayrıca bu önemli karşılaşma 100 ülkeden de canlı yayınlanacak.