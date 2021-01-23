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Antalya'da yanan motosikletini damacanadaki suyla söndürmeye çalıştı

Antalya'da yanan motosikletini damacanadaki suyla söndürmeye çalıştı

Alev alan motosikletin sürücüsü, yangına bir vatandaşın getirdiği damacanadaki su ile müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.