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    Antalya'da yanan motosikletini damacanadaki suyla söndürmeye çalıştı

    Alev alan motosikletin sürücüsü, yangına bir vatandaşın getirdiği damacanadaki su ile müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 23.01.2021 - 11:53
    • Güncelleme : 23.01.2021 - 11:54
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    Antalya'da yanan motosikletini damacanadaki suyla söndürmeye çalıştı

     

    Antalya'nın Kepez ilçesi seyir halindeyken alev alan motosikletin sürücüsü, aracı yolun sağına çekti.

    Sürücü, eline geçirdiği kağıt parçaları ile yangına müdahale etti, ancak söndüremedi.

    O anları görüntüleyen bir kişi, "Abi ıslak havlu getir" diye seslendi. Bu sırada yardıma koşan kişilerden biri, sürücüye su dolu damacana verdi.

    DAMACANAYLA MÜDAHALE ETTİ

    Sürücü damacanadaki suyu motor bölümündeki alevlerin üzerine döktü.

    Bu sırada koşarak gelen kişi, yangın tüpüyle alevleri söndürdü.

    O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

     


    Antalya da yanan motosikletini damacanadaki suyla söndürmeye çalıştı #1

    Antalya da yanan motosikletini damacanadaki suyla söndürmeye çalıştı #2

    Antalya da yanan motosikletini damacanadaki suyla söndürmeye çalıştı #3

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