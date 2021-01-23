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- Antalya'da yanan motosikletini damacanadaki suyla söndürmeye çalıştı
Antalya'da yanan motosikletini damacanadaki suyla söndürmeye çalıştı
Alev alan motosikletin sürücüsü, yangına bir vatandaşın getirdiği damacanadaki su ile müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
- DHA
- 23.01.2021 - 11:53
- Güncelleme : 23.01.2021 - 11:54
Antalya'nın Kepez ilçesi seyir halindeyken alev alan motosikletin sürücüsü, aracı yolun sağına çekti.
Sürücü, eline geçirdiği kağıt parçaları ile yangına müdahale etti, ancak söndüremedi.
O anları görüntüleyen bir kişi, "Abi ıslak havlu getir" diye seslendi. Bu sırada yardıma koşan kişilerden biri, sürücüye su dolu damacana verdi.
DAMACANAYLA MÜDAHALE ETTİ
Sürücü damacanadaki suyu motor bölümündeki alevlerin üzerine döktü.
Bu sırada koşarak gelen kişi, yangın tüpüyle alevleri söndürdü.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.