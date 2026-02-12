Antalya'da yangın faciası: 92 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, trajik bir yangın vakası yaşandı.

Gebece Mahallesinde 92 yaşındaki Gülsüm Sarı'ya ait eski taş ev, alevlere teslim oldu.

Sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıktığı düşünülen yangına komşular müdahale etti.

YAŞLI KADIN AĞIR YARALANDI

Mahalle sakinleri ve itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken olay anında sobanın yakınında uyuduğu öğrenilen 92 yaşındaki Gülsüm Sarı, vücudundaki yanıklar nedeniyle ağır yaralandı.

İlk müdahalesi olay yerinde bulunan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan Gülsüm Sarı, önce Manavgat Devlet Hastanesi'ne ardından da durumunun ağır olması nedeniyle Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

HASTANEDE SON NEFESİNİ VERDİ

Antalya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaşlı kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Gülsüm Sarı'nın cansız bedeni, yapılan savcılık incelemesi ve otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Gülsüm Sarı'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere Manavgat'ın Gebece Mahallesi'ne götürüldü.