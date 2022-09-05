Antalya'da yaşayan çift, 22 yıl önce evden çıkan oğullarının yolunu gözlüyor

Eski çalıştığı yerden parasını almak için evden çıkan genç adamdan 22 yıldır haber alınamıyor. Gözü yaşlı anne, "Yüreğimde 22 yıldır sönmeyen acı var. Gelirse güneşim doğar" dedi.

22 yıllık evlat hasreti sürüyor...

Antalya'da yaşayan Ali Haydar ve Sakine Cebe çifti, kayıp oğulları Erdal Cebe'den umutlarını kesmiyor.

2000 yılının Ekim ayında 19 yaşındayken ailesinin izniyle İstanbul'a klima montaj işi için giden genç adam, çalıştığı yerden parasını alamayınca geri döndü.

Babasından para istedi

Ailesiyle yaşamaya devam eden genç, telefon faturasını ödemek için babasından para istedi.

Bunun üzerine olumsuz yanıt alan Cebe, eski çalıştığı yerden parasını almaya gideceğini söyleyerek evden ayrıldı.

Antalya'da yaşayan çift, 22 yıldır evden çıkan oğullarının yolunu gözlüyor VİDEO



22 yıldır izine rastlanmadı

Bir süre çocuklarına ulaşamayan anne ve baba, emniyete giderek kayıp ihbarında bulundu.

DHA'nın aktarımına göre; yapılan araştırmalarda çocuklarının izine rastlamayan çift, umutlarını 22 yıldır kesmiyor.

"Ölü mü, sağ mı onu da bilmiyorum"

Baba Ali Haydar Cebe, "Gerekli mercilere, karakola başvurdum, sonuç alamadım. Çocuğumun bulunmasını istiyorum. Sebepleri ne olursa olsun, eğer ortada kayıp bir insan varsa, devletin bunu bulup bana getirmesi lazım. Ölü mü, sağ mı onu da bilmiyorum. Öldüyse ölüsünü bildirsinler" diye konuştu.

"Sanki hiç doğmamış, yaşamamış gibi"

Kayıp oğlunun yanı sıra 3 kızı olduğunu belirten Ali Haydar Cebe, “Üstüne üstlük benim tek oğlum, tek güvencem. Oğlumun devlet tarafından bulunmasını vatandaş olarak isteme hakkım var. 22 yıldır bunun acısını çekiyorum. Askerliğini yapmamış, askerden şehitler geliyor, ben onlara imreniyorum. Keşke benim oğlum da askere gitseydi de şehit olarak gelseydi. O zaman oğlum şehit oldu diye sevinirdim. Şimdi şehit de değil, ortada da yok. Sanki hiç doğmamış, yaşamamış gibi. Bu da benim ağrıma gidiyor. Ölüsü olsa hiç olmazsa mezarına gider ziyaret ederim, duasını okurum" dedi.

"Gidersen ben yaşayamam dedim ama dinlemedi"

Oğlunun küs gittiğini, 22 yıldır ulaşamadığını anlatan gözü yaşlı Sakine Cebe ise “Küstü gitti, 22 yıldır güneşim batık. İnşallah gelse de güneşim doğsa. Çalıştığı yerden parasını alamadı. Onu almak için evden gitti. Bana zaten 'Anne bir işe yaramıyorum, çalıştığım yerden paramı alamıyorum, ben gideceğim, buraları terk edeceğim' dedi. 'Gidersen ben yaşayamam' dedim ama dinlemedi. Onsuz zaten yaşamıyorum" ifadelerini kullandı.

"Yüreğimde 22 yıldır sönmeyen acı var"

Ortadan kaybolmadan önce oğlunun, küçük kızıyla bir kez telefonda görüştüğünü belirten Sakine Cebe, “Ben bir anneyim. Yaşayan ölü gibiyim, oğlumun dönüp gelmesini istiyorum. Yüreğimde 22 yıldır sönmeyen acı var. Gelirse güneşim doğar, bütün küskünlüklerim biter. Kalp diye bir şey kalmadı. Eğer beni seviyorsa ve duyuyorsa karşıma çıkar. Ömrümü aldı gitti" diye konuştu.





