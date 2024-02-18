Antalya'da yol verme tartışması: Taksi sürücüsü, motosikletliyi vurdu Öğle saatlerinde trafiğe açık alanda yaşanan olayda ticari taksi sürücüsü, yol verme tartışmasında motosiklet sürücüsünü tabanca ile vurarak yaraladı. Şüpheli olay yerinde gözaltına alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Trafikte yaşanan yol verme tartışmalarına bir yenisi daha eklendi.

Antalya'da yaşanan olayda kan aktı...

Muratpaş'da bugün tarihi Kaleiçi bölgesine turist getiren ticari taksi sürüşücü Sinan N. ile sokak üzerinden geçmekte olan motosikletin sürücüsü İsa K. arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı.

Ateş açtı

Ardından tansiyon birden yükseldi ve olay bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Ticari taksi sürücüsünün beylik tabancası ile vurduğu motosiklet sürücüsü karnına isabet eden iki kurşunla yaralandı.

Yaralı genç hastaneye kaldırıldı

Acı içerisinde yerde yatan genci görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, kavga sırasında ticari taksinin sürücü kapısının camının da kırıldığı görüldü.

İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk kontrolü sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı genç, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Gözaltına alındı

Polis ekipleri ticari taksi sürücüsünü olay yerinde gözaltına aldı. Tabancaya ise el konuldu.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)