Antalya'da zabıtanın meslektaşını bıçaklayarak öldürdüğü anlar kameraya yansıdı Antalya'da 36 yaşındaki zabıta, 60 yaşındaki mesai arkadaşını sırtından ve boynundan 7 bıçak darbesiyle öldürdü. Yaşananlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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İHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde Muratpaşa Belediyesi'nde zabıta olarak çalışan Erdal V. (36), mobbing iddiasıyla mesai arkadaşı İsmail Kanmaz'ı (60) bir büfenin önünde oturduğu sırada sırtından bıçaklamaya başladı.

Erdal V., 2 bıçak darbesi sonrası kaçmaya çalışan Kanmaz'ı yakalayıp yine sırt ve boyun kısmına 5 bıçak darbesi daha vurdu.

Bu sırada kavgayı ayıran çevredekiler bıçağı Erdal V.'nin elinden alıp çöp konteynerine attı.

Ambulansta can verdi

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan İsmail Kanmaz, hastaneye sevk edildiği sırada ambulansta hayatını kaybetti.

Olay yerinden ayrılmayan şüpheli Erdal V. ise polis ekiplerine teslim oldu.

Bölgede çalışma yapan ekipler suç aleti bıçağı çöp konteynerinden çıkartıp muhafaza altına aldı.

Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)