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    Antalya'da liseli kızlar parkta saç başa kavgaya tutuştu

    Liseli iki genç kız, sosyal medyada anlaşmazlığa düşerek tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmada ikili, parkta buluşarak birbirine saldırdı.
    • İHA
    • 29.10.2021 - 11:09
    • Güncelleme : 29.10.2021 - 11:56
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    Antalya'da liseli kızlar parkta saç başa kavgaya tutuştu

    Antalya’daki liseli iki genç kız, ters düştükleri bir konu nedeniyle sosyal medyada tartışmaya başladı.

    Genç kızların sosyal medyada başlayan tartışması parka taşındı.

    LİSELİLER BİRBİRİNE SALDIRDI

    Parkta tartışmanın devam etmesi sonucu başlayan kavgada, iki liseli birbirine saldırmaya başladı.

    Genç kızların saç başa tutuştukları kavga, arkadaşları tarafından büyük uğraş sonucu sonlandırıldı.

    O ANLAR KAMERADA

    Liselilerin birbirine saldırdıkları kavga, cep telefonu ile kaydedildi.

    Antalya'daki liseli kızlar parkta saç başa kavgaya tutuştu VİDEO

    Antalya da liseli kızlar parkta saç başa kavgaya tutuştu #1

    Antalya da liseli kızlar parkta saç başa kavgaya tutuştu #2

    Antalya da liseli kızlar parkta saç başa kavgaya tutuştu #3

    Antalya da liseli kızlar parkta saç başa kavgaya tutuştu #4

    Antalya da liseli kızlar parkta saç başa kavgaya tutuştu #5

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