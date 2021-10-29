- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Antalya'da liseli kızlar parkta saç başa kavgaya tutuştu
Antalya'da liseli kızlar parkta saç başa kavgaya tutuştu
Liseli iki genç kız, sosyal medyada anlaşmazlığa düşerek tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmada ikili, parkta buluşarak birbirine saldırdı.
- İHA
- 29.10.2021 - 11:09
- Güncelleme : 29.10.2021 - 11:56
Antalya’daki liseli iki genç kız, ters düştükleri bir konu nedeniyle sosyal medyada tartışmaya başladı.
Genç kızların sosyal medyada başlayan tartışması parka taşındı.
LİSELİLER BİRBİRİNE SALDIRDI
Parkta tartışmanın devam etmesi sonucu başlayan kavgada, iki liseli birbirine saldırmaya başladı.
Genç kızların saç başa tutuştukları kavga, arkadaşları tarafından büyük uğraş sonucu sonlandırıldı.
O ANLAR KAMERADA
Liselilerin birbirine saldırdıkları kavga, cep telefonu ile kaydedildi.
Antalya'daki liseli kızlar parkta saç başa kavgaya tutuştu VİDEO