Antalya'nın iki farklı noktasında kavga

Kavgalar, trafikteki vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Antalya’nın iki farklı noktasında meydana gelen kürek saplı, tüfekli ve bijon anahtarlı kavgalar, anbean kaydedildi.

İlk kavga, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Taraflardan birisi elinde kürek ile karşısındakine vururken, bir kişinin ise ayağı bandajlı sekerek kavga ettiği görüldü.

TÜFEKLE KAVGAYA KARIŞTI

Kavganın devamında ise bir kişi, elinden alınan tüfek için "Ver kız silahı ver kız silahı" diye bağırdı. Silahla gelen kişiyi ise bir vatandaş, "Birader ayıptır yapma" diyerek ikna etmeye çalıştı.

Arabanın etrafında bir süre devam eden kavga anı, vatandaşların cep telefonu kamerasına anb an yansıdı.

Antalya'da kürek saplı, bijon anahtarlı, tüfekli kavga ViDEO

BİJON ANAHTARLI KAVGA

Diğer kavga ise Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde trafikte meydana geldi. Araçlarından inen iki grup, yumruk ve tekmeli kavgaya tutuştu.

Bir kişi, eline aldığı bijon anahtarı ile lüks araca vurdu. Şahsın, bijon anahtarını karşısındaki kişilere de savurduğu kavga tekme tokatlı bir süre devam etti.

Kavgayı gören vatandaşlar büyük korku yaşarken, "Polisi çağırın, yapmayın" diyerek tedirginliklerini dile getirdi.