Antalya'ya tatile giden genç kanyonda can verdi

Suya atlamak için kayalıklara çıkan 29 yaşındaki gence kaya parçası çarptı. Dengesini kaybederek kanyona düşen gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

İstanbul'dan Antalya'ya tatile giden 29 yaşındaki Sezer Kızılay, geriye dönemedi.

Konyaaltı ilçesi Kapuz Kanyonu'nda yüzmek için açılan Kızılay, bir süre sonra atlayış yapmak için kayalıklara çıktı.

İddiaya göre, bu sırada üst taraftan kopan bir taş parçası Kızılay’a çarptı. Dengesini kaybeden genç kanyona düştü.

Arkadaşlarını kurtarmaya çalıştılar

İHA'nın haberine göre, olayı gören Kızılay’ın arkadaşları hemen suya girdi ve genci kurtarmak için seferber oldu.

Vatandaşlar ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Arkadaşları yoğun çabalar sonucu Sezer Kızılay’a ulaştı ve sudan kıyıya çıkardı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Kızılay’a, itfaiye ekipleri uzun süre kalp masajı yaptı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen Kızılay hayata tutunamadı. Savcılık ve jandarmanın çalışmasının ardından Kızılay’ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan otopsinin ardından Sezer Kızılay’ın cenazesi yakınları tarafından toprağa verilmek üzere alındı.

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