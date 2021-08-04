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    Ardahan’da 23 bin 800 kök kenevir imha edildi

    Posof ilçesinde boş bir arazide kendiliğinden yetişmiş 23 bin 800 kök kenevir bulundu. Kenevirler yakılarak imha edildi.
    • İHA
    • 04.08.2021 - 16:39
    • Güncelleme : 04.08.2021 - 16:52
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    Ardahan’da 23 bin 800 kök kenevir imha edildi

    Ardahan’da jandarma ekipleri, narkotik tespit ve değerlendirme planı kapsamında çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

    Yapılan incelemeler sonucu Posof ilçesine bağlı Asmakonak köyü Eski Değirmen mevkisindeki boş arazide kendiliğinden yetişmiş, boyları 1-1 buçuk metre arasında değişen 23 bin 800 kök kenevir bitkisi tespit edildi.

    CUMHURİYET SAVCISI BİLGİLENDİRİLDİ

    Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısı bilgilendirildi.

    Alınan talimatlar doğrultusunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri incelemelerde bulundu.

    BAKIM YAPILMADIĞI BELİRLENDİ

    Kenevir bitkilerinin bölgede kendiliğinden yetiştiği, herhangi bir bakım yapılmadığı belirlendi.

    Kenevir bitkileri, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri nezaretinde söküldükten sonra yakılarak imha edildi.

    Ardahan’da 23 bin 800 kök kenevir imha edildi #1

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