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- Ardahan’da 23 bin 800 kök kenevir imha edildi
Ardahan’da 23 bin 800 kök kenevir imha edildi
Posof ilçesinde boş bir arazide kendiliğinden yetişmiş 23 bin 800 kök kenevir bulundu. Kenevirler yakılarak imha edildi.
- İHA
- 04.08.2021 - 16:39
- Güncelleme : 04.08.2021 - 16:52
Ardahan’da jandarma ekipleri, narkotik tespit ve değerlendirme planı kapsamında çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Yapılan incelemeler sonucu Posof ilçesine bağlı Asmakonak köyü Eski Değirmen mevkisindeki boş arazide kendiliğinden yetişmiş, boyları 1-1 buçuk metre arasında değişen 23 bin 800 kök kenevir bitkisi tespit edildi.
CUMHURİYET SAVCISI BİLGİLENDİRİLDİ
Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısı bilgilendirildi.
Alınan talimatlar doğrultusunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri incelemelerde bulundu.
BAKIM YAPILMADIĞI BELİRLENDİ
Kenevir bitkilerinin bölgede kendiliğinden yetiştiği, herhangi bir bakım yapılmadığı belirlendi.
Kenevir bitkileri, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri nezaretinde söküldükten sonra yakılarak imha edildi.