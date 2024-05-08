Bahar dizisi 12. bölüm 1. fragmanı: Bahar'a ikinci darbe! Evren Hoca teknede bir kadınla... 14 Mayıs Salı akşamı ekrana gelecek Bahar dizisi yeni bölümünden ilk fragman paylaşıldı. Evren Hoca'nın bir kadınla teknedeki halleri 12. bölüm fragmanına damga vurdu.

ensonhaber.com

Show TV’nin, MF Yapım imzalı reyting rekortmeni dizisi “Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’ın 12. bölümünden ilk fragman yayınlandı.

14 Mayıs Salı akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek diziden yayınlanan fragmanda, heyecan dolu gelişmelerin tam gaz devam ediyor.

Rengin’in “Ne zaman boşanacaksın?” sorusu üzerine Bahar’ın büyük bir şaşkınlık yaşadığı tanıtımda; Evren’in Bahar’ın yine en büyük destekçisi olduğu görüldü.

Evren’in teknesinde uyurken yakalanan Dora’nın kim olduğu akıllarda soru işareti oluştururken; Dora ve Evren’i gören Bahar’ın tepkisi ise dikkat çekti.

İşte Bahar 12. bölüm 1. fragmanı: