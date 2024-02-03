Ardahan'da kurt, boğduğu köpeği sürükleyerek götürdü Damal ilçesinde, aç kalan kurdun boğduğu köpeği sürükleyerek götürmeye çalışması cep telefonuyla görüntülendi.

AA & Ensonhaber

Ardahan'da son günlerde yaşanan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar, kurtları yiyecek bulmakta zorlayarak zaman zaman yerleşim yerlerine yönlendiriyor.

Boğduğu köpeği götürmeye çalıştı

Eskikılıç köyüne kadar inen bir kurt, karşılaştığı bir köpeği boğduktan sonra sürükleyerek götürmeye çalıştı.

Köye giren vatandaş, o anları görüntüledi

Damal ilçesinden iş dönüşü köye giden Ozan Güler, köy içinde bir kurdun bir köpeği boğduğuna tanık olduğunu ve o anı kaydettiğini belirtti.

Diğer köpekler havlayınca avını bırakıp kaçtı

Görüntülerde, köpeği boğduktan sonra köyden uzaklaşmaya çalışan kurdun, diğer köpeklerin havlaması üzerine vazgeçip kaybolduğu anlar yer alıyor.