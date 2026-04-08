İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmada polislerle dalga geçenlere soruşturma

İstanbul Beşiktaş'ta, İsrail Konsolosluğu önünde silah sesleri duyuldu.

Yaşanan olayda üç saldırgan, terör saldırısı gerçekleştirmek istedi.

Silah seslerinin duyulması ardından polisler bölgeyi kontrol altında aldı.

POLİSLE DALGA GEÇMEYE ÇALIŞTILAR

Diğer görüntülere bakıldığında ise polis ekipleri terör saldırısı sırasında çevre güvenliğini kontrol altına almak için çabalarken, plazada bulunan çalışanlar dalga geçti.

O anlarda polis ekipleri çevre kontrolü sağlarken plazada bulunan çalışanlar, "Sen sağ bek, ben sol bek" diyerek alay etti.

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Sosyal medyada yayınlan o anlar tepkilere neden oldu.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu önündeki saldırı sırasında polislere aşağılayıcı ve alaycı ifadeler kullanılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu şüpheliler tarafından, terör saldırısına müdahalede bulunan polislere hitaben "Sen sağ bek, ben sol bek" şeklinde ifadeler sarf edildiğinin vurgulandığı açıklamada, "Bu suretle görevini ifa eden emniyet güçlerinin ciddiyetinin küçümsendiği ve kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmaya çalışıldığı anlaşılmıştır. Özellikle aktif bir güvenlik tehdidinin devam ettiği esnada, hayatını ortaya koyarak görev yapan kolluk kuvvetlerine yönelik bu ifadelerin kullanılması, kamu vicdanını derinden yaralayan niteliktedir." ifadeleri kullanıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Devletin huzur ve güvenliğinin teminatı olan polislere karşı bu tarz ifadelerin yalnızca bireysel bir saygısızlık olarak değerlendirilemeyeceği, aynı zamanda kamu düzenini bozmaya elverişli nitelik taşıdığının değerlendirildiği açıklamada, şüpheliler hakkında "Devletin Emniyet Teşkilatını Alenen Aşağılama", "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Şüphelilerin, kimlik tespitleri ve yakalama çalışmaları sürüyor.