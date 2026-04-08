Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi

Süper Lig'de Galatasaray, erteleme maçında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray bu maçı kazanıp şampiyonluk yarışında hata yapmak istemezken Göztepe karşısında iki isim forma giyemeyecek.

Kart cezalısı Abdülkerim Bardakcı, Göztepe karşısında formasından uzak kalacak. Sarı-kırmızılı takımın yıldızı Victor Osimhen ise sakatlığı nedeniyle bu maçta takımını yalnız bırakacak.

FENERBAHÇE DERBİSİNE HAZIRLANIYOR

Göztepe'yle oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, kamp kadrosunu duyurmuştu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in fizyoterapist eşliğinde sahada koşu çalışmaları yaptığı ifade edilmişti.

Buna göre idmanlara başlayan Victor Osimhen'in Fenerbahçe derbisine hazır olması bekleniyor.

Süper Lig'in 31. haftasındaki maçta Galatasaray ile Fenerbahçe 26 Nisan Pazar günü karşı karşıya gelecek.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'la deplasmanda oynadığı maçın ilk yarısında Osihmen sakatlanmıştı.

Yıldız golcünün kolunda kırık tespit edilirken Osimhen, başarılı bir ameliyat geçirmişti.

Bu sezon Galatasaray formasıyla Victor Osimhen 29 maçta süre alırken 19 gol ve 7 asist kaydetti.