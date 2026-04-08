İsrail muhalefet liderinden İran-ABD ateşkesine eleştiri

Orta Doğu'daki savaşın 40. gününde ABD ve İran arasında ateşkes geldi.

28 Şubat'ta başlayan saldırılarla İsrail, İran'ın balistik füze ve nükleer programlarını hedef alan saldırılar düzenlemiş; ABD Başkanı Donald Trump da bu operasyonlara destek vermişti.

Karşılıklı saldırılar devam ederken Washington ve Tahran, Pakistan'da yürütülen görüşmelerle geçici bir ateşkes üzerinde mutabakata vardı.

İsrail hükümeti, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını askıya alma kararını desteklediğini açıklamıştı.

İSRAİL MUHALEFETİ ATEŞKESE TEPKİ GÖSTERDİ

Ancak ateşkesin müzakere edildiği masada İsrail'in yer almaması, Tel Aviv'de sert tepkilere yol açtı.

Ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, bugün yaptığı açıklamada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ağır şekilde eleştirdi.

"TARİHTE BÖYLE DİPLOMATİK BİR FELAKET YAŞANMADI"

Lapid, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Tarihimizde böyle bir diplomatik felaket hiç yaşanmadı. Ulusal güvenliğimizin temelini oluşturan kararlar alınırken İsrail masada bile yoktu. Netanyahu başarısız oldu, hedeflerinin hiçbirine ulaşamadı."

Lapid, açıklamasının devamında ordunun 'kendinden istenen her şeyi yaptığı'nı, halkın 'olağanüstü bir direnç gösterdiği'ni ancak Netanyahu'nun hem siyasi hem stratejik açıdan tam bir başarısızlık yaşadığını vurguladı.

10 MADDELİK ATEŞKES PLANI SUNULDU

ABD-İran ateşkesinin duyurulmasından önce Donald Trump'ın İran'a yönelik 'tam imha' tehdidi sona ermek üzereydi.

Tahran, başlangıçta iki aşamalı ateşkes planına mesafeli yaklaşsa da son anda mutabakata vardı.

İran tarafı, Trump'ın kendi 10 maddelik planını müzakere zemini olarak kabul ettiğini öne sürerken, anlaşmanın İran'ın uranyum zenginleştirme kapasitesini koruduğu ve Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolünü güçlendirdiği eleştirileri de gündeme geldi.