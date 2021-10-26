Ardahan'da teröristlere ait sığınak imha edildi

Güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda, teröristlerin malzeme dolu sığınağı kullanılamaz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurdun dört bir yanında teröristlere ve teröristlerin mağaralarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Ardahan'ın Göle ilçesinde jandarma komutanlığı tarafından, terör örgütü PKK'nın faaliyetleri deşifre edildi.

EREN-15 VE ŞEHİT JANDARMA ONBAŞI VEDAT GÜLDER OPERASYONU

22-23 Ekim tarihlerinde 2 jandarma asayiş komando timi, 1 polis özel harekat timi, 1 patlayıcı madde imha timi ve 2 jandarma asayiş timi desteğiyle 'Eren-15' ve 'Şehit Jandarma Onbaşı Vedat Gülder' adı verilen operasyonu gerçekleştirildi.

ARA, BUL, YOK ET PRENSİBİYLE GERÇEKLEŞTİ

Sığınağa yönelik düzenlenen operasyonda; mutfak, giyim, inşaat, sağlık ve gıda malzemesi ile fener, pil, örgütsel doküman ve görseller ele geçirildi.

Güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirilen bölgede ele geçirilen malzemeler, olay yerinde imha edildi.

"AÇIKLAMA GELDİ

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik icra edilen operasyonlara 'ara-bul-yok et' prensibiyle aralıksız olarak devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.