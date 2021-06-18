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    Arnavutköy'de 5 kişilik gasp çetesi çökertildi

    Bir esnafı silahla tehdit edip, 200 bin lirasını şantajla gasbeden 5 şüpheli yakalandı. Olayda 2 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli serbest bırakıldı.
    • DHA
    • 18.06.2021 - 09:14
    • Güncelleme : 18.06.2021 - 09:35
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    Arnavutköy'de 5 kişilik gasp çetesi çökertildi

    İstanbul Arnavutköy'de Ü.A. isimli esnaf, 10 Haziran Perşembe günü polise gitti.

    Polise giderek, iş yerinde çalışan D.B. isimli kadının eşi S.N. ve akrabası olan M.Ö. ile iş yerine gelerek kendisinden tehditle 50 bin lira aldıklarını söyledi.

    ŞİKAYETÇİ OLDU

    Ü.A., daha sonra da şüphelilerin kendisine Sarıyer'de ormanlık alana götürerek silah zoruyla 150 bin lira değerinde senet imzalattığını ve bu senet karşılığında notere giderek aracını S.D. isimli şüpheliye devrettiğini belirterek, şikayetçi oldu.

    6 ADRESE OPERASYON

    Polis ekipleri bunun üzerine harekete geçti. 6 farklı adrese yönelik düzenlenen operasyonda 2'si kadın toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.

    2 TUTUKLU

    Polis merkezindeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 5 şüpheliden, D.B., S.A., ve S.D., serbest bırakılırken, M.Ö., ve S.N., tutuklandı.

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    Arnavutköy de 5 kişilik gasp çetesi çökertildi #3

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