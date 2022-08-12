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    Arnavutköy'de can pazarı: Kamyondaki demirler İETT otobüsüne düştü

    Yanlış yükleme yapılan kamyondaki demir direkler, durağa yanaşmakta olan İETT otobüsünün üzerine düştü. Korkunç kazada 5 kişi yaralanırken, 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtiliyor.
    • 12.08.2022 - 13:02
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 13:33
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    Arnavutköy'de can pazarı: Kamyondaki demirler İETT otobüsüne düştü

    Arnavutköy Sincanlar Otobüs Durağı önünde korkunç bir kaza yaşandı.

    Saat 12.30 sularında yaşanan olayda, İETT otobüsü durağa yanaşırken, yanlış yükleme yapan kamyon süratle ilerledi.

    Bu sırada kasadan dışarı uzanan demir direk, otobüsün sol tarafına takıldı.

    Kamyon, otobüsün içine girip sol tarafını biçerek ilerlerdi.

    5 yaralıdan 2'si ağır

    Feci kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

    Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Kamyon şoförü gözaltında

    DHA'nın aktarımına göre, kamyon sürücüsü olay sonrası gözaltına alındı.

    Arnavutköy'de can pazarı; Kamyondaki demirler İETT otobüsüne düştü VİDEO 

    Arnavutköy de can pazarı: Kamyondaki demirler İETT otobüsüne düştü #1

    Arnavutköy de can pazarı: Kamyondaki demirler İETT otobüsüne düştü #2

    Arnavutköy de can pazarı: Kamyondaki demirler İETT otobüsüne düştü #3

    Arnavutköy de can pazarı: Kamyondaki demirler İETT otobüsüne düştü #4

    Arnavutköy de can pazarı: Kamyondaki demirler İETT otobüsüne düştü #5

    Arnavutköy de can pazarı: Kamyondaki demirler İETT otobüsüne düştü #6

    Arnavutköy de can pazarı: Kamyondaki demirler İETT otobüsüne düştü #7

    Arnavutköy de can pazarı: Kamyondaki demirler İETT otobüsüne düştü #8



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