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Arnavutköy'de can pazarı: Kamyondaki demirler İETT otobüsüne düştü

Arnavutköy'de can pazarı: Kamyondaki demirler İETT otobüsüne düştü

Yanlış yükleme yapılan kamyondaki demir direkler, durağa yanaşmakta olan İETT otobüsünün üzerine düştü. Korkunç kazada 5 kişi yaralanırken, 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtiliyor.