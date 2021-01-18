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- Arnavutköy'de eşinin başından vurduğu kadın 5 gün sonra can verdi
Arnavutköy'de eşinin başından vurduğu kadın 5 gün sonra can verdi
Tartıştığı eşi tarafından başından vurulduktan sonra hemen hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, 5 gündür yoğun bakım ünitesinde verdiği hayat mücadelesini kaybetti.
- DHA
- 18.01.2021 - 14:06
- Güncelleme : 18.01.2021 - 14:23
İstanbul’un Arnavutköy ilçesi İmrahor Mahallesi'ndeki evinde Aygül Çakan (48) ile tartışan Tacettin Çakan (48), eşini silahla başından vurdu.
Olayın ardından Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi'ne giden Çakan, "Karımı silahla kafasından vurdum." diyerek teslim oldu.
HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI
Eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kadın ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
5 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Tacettin Çakan tutuklanıp, Metris Cezaevi'ne gönderildi.
Başından vurularak ağır yaralanan Aygül Çakan ise 5 gündür hastanede yoğun bakım ünitesinde verdiği hayat mücadelesini kaybetti.