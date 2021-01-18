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    Arnavutköy'de eşinin başından vurduğu kadın 5 gün sonra can verdi

    Tartıştığı eşi tarafından başından vurulduktan sonra hemen hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, 5 gündür yoğun bakım ünitesinde verdiği hayat mücadelesini kaybetti.
    • DHA
    • 18.01.2021 - 14:06
    • Güncelleme : 18.01.2021 - 14:23
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    Arnavutköy'de eşinin başından vurduğu kadın 5 gün sonra can verdi

    İstanbul’un Arnavutköy ilçesi İmrahor Mahallesi'ndeki evinde Aygül Çakan (48) ile tartışan Tacettin Çakan (48), eşini silahla başından vurdu.

    Olayın ardından Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi'ne giden Çakan, "Karımı silahla kafasından vurdum." diyerek teslim oldu.

    HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI

    Eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kadın ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    5 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

    Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Tacettin Çakan tutuklanıp, Metris Cezaevi'ne gönderildi.

    Başından vurularak ağır yaralanan Aygül Çakan ise 5 gündür hastanede yoğun bakım ünitesinde verdiği hayat mücadelesini kaybetti.

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