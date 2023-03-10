Arnavutköy'de iki grubun tekme ve yumruklu kavgası kamerada İki grubun arasında nedeni bilinmeyen şekilde başlayan kavga giderek hararetlendi. Vatandaşların ayıramadığı kavga anbean kayda alındı.

Arnavutköy'ün Necip Fazıl Caddesi üzerinde panik anları yaşandı.

Caddede bulunan iki grup, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tekme ve yumrukla saldırdılar

Tartışmanın şiddetiyle birbirine tekme ve yumruklarla saldıran iki grubun kavgasına çevredeki vatandaşlar müdahale edip ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Motosiklet caddeye savruldu

Kavga esnasında park halindeki bir motosikletin caddeye doğru savrularak devrilmesi nedeni ile cadde üzerindeki trafik akışı da aksadı.

Yaşanan tartışma ve kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

İşte o anlar...