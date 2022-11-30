Arnavutköy'de kapısı açık dolmuştan düşen çocuk o anları anlattı

Kapısı açık dolmuştan düşerek yaralanan genç çocuk, "Gerekirse okula yürüyerek giderim ama dolmuşa asla binmem" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 18 yaşındaki Bünyamin Demirtaş, okula gitmek için dolmuş bindi.

Dolu olan dolmuşun kapısı açık şekilde hareket etmesinden metreler sonra, tutunduğu kapı kollarından düşerek yere yuvarlandı.

Dolmuştan düştüğü anda kafası dolmuşun çamurluğuna çarptı. Alnında kesik oluşan Demirtaş, sol bacağından da yaralandı.

"Tutunduğum yerden ellerim kaydı ve araçtan düştüm"

Her gün bu şekilde yolculuk yapmak zorunda olduklarını söyleyen Demirtaş, "Ben her sabah okula gitmek üzere dolmuşları kullanıyorum. İETT sefer sayıları az olduğu için mecburen okula gecikmemek için dolmuşa binmek zorunda kalıyorum. Dolmuşlar da ağzına kadar dolu oluyor. O gün de yine kapı ağzına kadar ancak sıkışabildim.

Dolmuş hareket ettikten kısa bir süre sonra tutunduğum yerden ellerim kaydı ve araçtan düştüm. Düştüğüm an kafamı dolmuşun çamurluğuna çarptım. Allah korudu, dolmuşun altında kalıp ölebilirdim de. Bacağımda ciddi ezilmeler meydana geldi." dedi.

"Hayalim polis olmaktı"

DHA'nın haberine göre, Bünyamin Demirtaş, "Çevredekilerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldüm. Saatlerce müşahede altında kaldım. Bacağım alçıya alındı ve alnıma 8 dikiş atıldı. Hayalim polis olmaktı ve spor kurslarına katılmaktı.

Ancak yüzümdeki bu derin yara nedeniyle bu hayalimi gerçekleştiremeyeceğim maalesef. Bundan sonra gerekirse okula yürüyerek giderim ama dolmuşa asla binmem." dedi.











