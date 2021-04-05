Arnavutköy'de kısıtlama gününde kavga

Çocuklarının kavgasına karışan iki aile sokak ortasında taş, sopa ve bıçakla birbirine girdi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde, sokağa çıkma kısıtlamasının odluğu pazar günü çocuklar arasında kavga çıktı.

Kavgaya aileler de karışınca mahalle savaş alanına döndü.

TAŞLAR SOPALAR HAVADA UÇUŞTU

Taş, sopa ve bıçak kullanılan kavga dakikalarca sürdü. Mahalleye sevk edilen çok sayıda polis ekibi kavgayı güçlükle ayırdı. Kavgada bir kişi göğsünden aldığı bıçak darbesiyle yaralanırken, kavgaya karışanlardan bazıları gözaltına alındı.

Hastaneye kaldırılan bir kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Arnavutköy'de kısıtlama gününde taşlı sopalı kavga