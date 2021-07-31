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- Arnavutköy’de orman yangınını vatandaşlar engelledi
Arnavutköy’de orman yangınını vatandaşlar engelledi
Öğle saatlerinde çıkan orman yangınını fark eden vatandaşlar, kovalarla ve hortumlarla alevlere müdahale etti. İtfaiyenin de müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.
- İHA
- 31.07.2021 - 09:35
- Güncelleme : 31.07.2021 - 09:36
İstanbul’un Arnavutköy ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde dün saat 13.15 sıralarında cuma namazına gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, ormanlık alanda bir yangın başladığını fark etti.
Vatandaşlar evlerindeki kovalarla ve hortumlarla alevlere müdahale etti.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.
ORMANA KAÇAN 2 KİŞİ GÖRÜLDÜ
Vatandaşların erken müdahalesi ile olası bir facianın önüne geçildi.
Yangın sırasında olayı cep telefonu ile kaydeden vatandaşlar, ormana kaçan 2 kişi gördüklerini ifade etti.
KÖY ÇEVRESİ İNCELEMEYE ALINDI
Köy giriş ve çıkışlarında bulunan güvenlik kameraları ve köy çevresi incelemeye alındı.
Polis, şahısların yakalanması için çalışma başlattı.