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    Arnavutköy’de orman yangınını vatandaşlar engelledi

    Öğle saatlerinde çıkan orman yangınını fark eden vatandaşlar, kovalarla ve hortumlarla alevlere müdahale etti. İtfaiyenin de müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.
    • İHA
    • 31.07.2021 - 09:35
    • Güncelleme : 31.07.2021 - 09:36
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    Arnavutköy’de orman yangınını vatandaşlar engelledi

    İstanbul’un Arnavutköy ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde dün saat 13.15 sıralarında cuma namazına gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, ormanlık alanda bir yangın başladığını fark etti.

    Vatandaşlar evlerindeki kovalarla ve hortumlarla alevlere müdahale etti.

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.

    ORMANA KAÇAN 2 KİŞİ GÖRÜLDÜ

    Vatandaşların erken müdahalesi ile olası bir facianın önüne geçildi.

    Yangın sırasında olayı cep telefonu ile kaydeden vatandaşlar, ormana kaçan 2 kişi gördüklerini ifade etti.

    Arnavutköy’de orman yangınını vatandaşlar engelledi #1

    KÖY ÇEVRESİ İNCELEMEYE ALINDI

    Köy giriş ve çıkışlarında bulunan güvenlik kameraları ve köy çevresi incelemeye alındı.

    Polis, şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

    Arnavutköy’de orman yangınını vatandaşlar engelledi #2

    Arnavutköy’de orman yangınını vatandaşlar engelledi #3

    Arnavutköy’de orman yangınını vatandaşlar engelledi #4

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