Haberler

3. Sayfa Haberleri

Arnavutköy’de orman yangınını vatandaşlar engelledi

Arnavutköy’de orman yangınını vatandaşlar engelledi

Öğle saatlerinde çıkan orman yangınını fark eden vatandaşlar, kovalarla ve hortumlarla alevlere müdahale etti. İtfaiyenin de müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.