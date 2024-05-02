Joe Biden'dan ABD'deki üniversitelerde yapılan Filistin'e destek gösterilerine ilişkin açıklama ABD üniversitelerindeki Filistin'e destek gösterileri hakkında konuşan ABD Başkanı Joe Biden "Kamu malına zarar vermek barışçıl gösteri değildir; vandallık, izinsiz girişler, camları kırmak, kampüsleri kapatmak ve dersler iptal ettirmek, tehdit etmek, insanların gözünü korkutmak, barışçıl gösteri değildir, bunlar yasaya aykırı" dedi.

ensonhaber.com

Katil İsrail, Gazze'de soykırım yapmaya devam ediyor.

Gazze'yi ablukaya alarak Filistinlilere ölüm yağdıran İsrail'in en büyük destekçisi bu süreçte ABD oldu.

Tüm dünyanın tepkilerine rağmen desteğini esirgemeyen Washington yönetimine karşılık ABD'deki üniversitelerde uzun süredir devam eden kitlesel eylemler artarak sürüyor.

Eylemlere ilişkin ABD Başkanı Joe Biden'dan açıklama geldi.

ABD üniversitelerindeki Filistin'e destek gösterilerinin barışçıl olmadığını belirten Biden, "Gösteri hakkı var ama kaos yaratma hakkı yok" dedi.

"Barışçıl gösteri değil, bunlar yasaya aykırı"

Biden, şunları söyledi:

ABD’nin iki temel prensibi test edildi. Birincisi, ifade özgürlüğü ve insanların seslerini duyurabilmesi için barışçıl şekilde toplanması. İkincisi ise hukukun üstünlüğü. İkisi de uygulanmalı."



Biz, insanları susturan otoriter bir devlet değiliz. Amerikan halkı sesini duyurur, barışçıl gösteriler bizim geleneklerimizdendir. Ama biz hukuksuz bir devlette değiliz, düzen ayakta kalmalı.



Açık konuşalım; şiddet içeren gösteriler koruma altında değildir, barışçıl gösteriler koruma altındadır. Kamu malına zarar vermek barışçıl gösteri değildir; vandallık, izinsiz girişler, camları kırmak, kampüsleri kapatmak ve dersler iptal ettirmek, tehdit etmek, insanların gözünü korkutmak, barışçıl gösteri değildir, bunlar yasaya aykırı.

"Irkçılığa ABD'de yer yok"