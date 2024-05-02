Kırgızistan’da kamyoneti öğrencilerin arasına daldı: 29 yaralı Kırgızistan’da bir kamyonetin etkinlik için toplanan öğrencilerin arasına daldığı kazada 29 kişi yaralandı.

İHA

Kırgızistan’ın Calal-Abad bölgesindeki Suzak ilçesinde kültürel etkinlik için toplanan öğrencilerin arasına kamyonet daldı.

Kazada, 29 kişi yaralandı.

Yaralanan 3 çocuğun durumu ağır

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 1’i öğretmen 17’si öğrenci olmak üzere 18 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 11 öğrenciye de ayakta tıbbi yardım sağlandığı belirtildi. Çocukların 9 ila 16 yaşları arasında olduğu, yaralanan 3 çocuğun durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Park halindeki araç, aniden hareket etti

Kamyonetin park halinde olduğu sırada aniden hareket ettiği ve içinde şoför bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)