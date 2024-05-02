Kırgızistan’da kamyoneti öğrencilerin arasına daldı: 29 yaralı

İHA
Kırgızistan’ın Calal-Abad bölgesindeki Suzak ilçesinde kültürel etkinlik için toplanan öğrencilerin arasına kamyonet daldı.
Kazada, 29 kişi yaralandı.
Yaralanan 3 çocuğun durumu ağır
Kırgızistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 1’i öğretmen 17’si öğrenci olmak üzere 18 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 11 öğrenciye de ayakta tıbbi yardım sağlandığı belirtildi. Çocukların 9 ila 16 yaşları arasında olduğu, yaralanan 3 çocuğun durumunun ağır olduğu ifade edildi.
Park halindeki araç, aniden hareket etti
Kamyonetin park halinde olduğu sırada aniden hareket ettiği ve içinde şoför bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış