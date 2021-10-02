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    Artvin'de evinin önünde ayı saldırısına uğrayan adam yaralandı

    Evinin önünde saldırıya uğrayan Ahmet Aral, "Elimde kumanya poşetleri ile evime gidiyordum. Tam evimin önüne geldiğimde bir anda samanlığın arkasından üstüme yürüdü, saldırıya uğradım" dedi.
    • DHA
    • 02.10.2021 - 13:14
    • Güncelleme : 02.10.2021 - 13:15
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    Artvin'de evinin önünde ayı saldırısına uğrayan adam yaralandı

    Artvin'in Şavşat ilçesi Balıklı köyünde yaşayan Ahmet Aral, alışveriş yaparak evine doğru yola çıktı.

    Elindeki poşetlerle evinin önüne gelen Aral, samanlığın arkasından çıkan ayının saldırısına uğradı.

    Tekme atarak ayıdan kurtulmayı başaran talihsiz adam, bağırarak yardım istedi.

    Ayı ile mücadele eden Aral'ın yardımına eşi koşarken, eşinin bağırması ile ayı kaçtı.

    VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN YARALANDI

    Saldırıda bacakları ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ahmet Aral, aile fertlerince Şavşat Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

    Tedaviye alınan Aral’ın bacağına dikiş atılırken, diğer yaralarına müdahalede bulunuldu.

    Artvin'de evinin önünde ayı saldırısına uğrayan adam yaralandı VİDEO

    Artvin de evinin önünde ayı saldırısına uğrayan adam yaralandı #1

    "ÇOK KORKTUM, HALA KORKUYORUM"

    Hastanede tedavisi süren Aral, korku dolu anları anlattı. Ahmet Aral, “Elimde kumanya poşetleri ile evime gidiyordum. Tam evimin önüne geldiğimde bir anda samanlığın arkasından üstüme yürüdü, saldırıya uğradım.

    Bacaklarımdan tutan ayı beni yere düşürdü. Tekme atıp, bağırmaya başladım. Evden çıkan eşimin bağırmasıyla ayı beni bırakıp kaçtı.

    Bayılmışım. Hastaneye götürdüler, sağ olsun herkes çok ilgilendi. Kaymakam Bey aradı. O ve sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bacağıma dikişler atıldı. Sağlık durumum iyi. Çok korktum, hala o anı yaşıyorum.” dedi.

    Artvin de evinin önünde ayı saldırısına uğrayan adam yaralandı #2

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