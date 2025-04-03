Artvin’de kaçak göçmen operasyonu

İHA
Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yusufeli ilçesinin Çağlayan köyü yakınlarında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Yapılan incelemeler sonucunda, araçta Afganistan uyruklu 4 kaçak göçmenin bulunduğu belirlendi.
2 ORGANİZATÖR YAKALANDI
Göçmenleri yasa dışı yollarla taşımaya çalışan organizatörler, 55 yaşındaki C.D. ve 27 yaşındaki M.S., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Organizatörler hakkında yasal işlem başlatılırken, kaçak göçmenler ise gerekli işlemlerinin ardından Erzurum Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
Artvin İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığına karşı mücadele çerçevesinde denetim ve operasyonlarını kararlılıkla sürdüreceğini duyurdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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