Artvin'de ölü yunus balıkları kıyıya vurdu Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde sahilin farklı noktalarında 5 yunus balığı ölüsüne rastlanıldı.

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İHA

Artvin'in Hopa ve Kemalpaşa ilçeleri sahillerine vuran ölü yunus balıklarını gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi. Farklı bölgelerde balıkçılar ise ağlarına takılan ölü yunus balıklarını kıyıya çıkardı. İhbar üzerine bölgeye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri gelerek, yunus balıklarının ölüm nedenleri ile ilgili çalışma başlattı.

"Yem stoku azalınca liman içine bile girebiliyorlar"

Hopa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zafer Öztürk, yunus balıklarının balıkların izini takip ederek bölgeye geldiğini ve burada avcılık yaptıklarını belirterek ölümleri doğal olduğunu söyledi. Öztürk, ”Yem stoklarının denizde azalmasından kaynaklı yunus balıkları limanın içine bile girebiliyor. Bundan kaynaklı faklı sebeplerden ölümler yaşanabiliyor.” dedi.

"Yem sıkıntısı yaşamış olabilirler"

Kentte 30 yıldır balıkçılık yapan Erdinç Başlılar ise şu ifadeleri kullandı:

Son zamanlarda yunus ölümleriyle ilgili bayağı gözlemlerde bulunuyoruz. Mevsim geçişlerinde olan hadiseler. Genellikle bölgemizde her sene yunus ölümleri gerçekleşir. Fakat bu sene biraz fazla oldu. Yem bulamamasından kaynaklı olabilir. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri araştırma yapıyor. Yunus balıkları öldüğünde dibe batmıyor, su üstünde oluyor. Akıntıyla kıyıya vurunca vatandaşlar görünce bayağı bir ölüm olduğunu düşünüyor. Bence doğal olan ölüm bunlar. Yunus balığının Karadeniz’ de düşmanı olmadığı için nüfusu gittikçe artmaktadır. Yem sıkıntısı yaşamış olabilir beslenmeden kaynaklı olabilir bu ölümlerde haliyle oluyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)