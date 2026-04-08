Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefonda görüştü

Son dakika gelişmesi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomatik temaslarını sürdürüyor.

Savaşın başlamasından yana birçok önemli temasta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunlara bir yenisini ekledi.

ABD ile İran arasında 2 haftalık bir ateşkes anlaşması imzalanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu gelişmeden saatler sonra kritik bir temasta daha bulundu.

DONALD TRUMP İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede liderler, dün gece itibarıyla İran bağlamında ilan edilen ateşkes başta olmak üzere, bölgemizdeki güncel gelişmeleri ele aldı.

ERDOĞAN 'ATEŞKESTEN MEMNUNUZ' DEDİ

Ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, tüm dünya için oldukça zorlu ve sıkıntılı geçen 40 günün ardından aralanan iki haftalık fırsat penceresinin kalıcı bir barış anlaşması için çok iyi değerlendirilmesi ve sürecin kundaklanmasına fırsat verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan başta olmak üzere dost ve kardeş ülkelerle birlikte yürütülen çözüm çabalarına, Türkiye’nin desteğinin artarak süreceğini vurguladı.

TÜRKİYE'NİN DİPLOMASİ ROLÜ

Türkiye, savaşın başlamasından bu yana bölgede barış ve istikrarın sağlanması için Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde yoğun bir diplomasi süreci yürüttü.

Bu kapsamda birçok ülkenin lideri ile görüşmeler geçekleştirilirken barış masasının kurulması için önemli bir çaba harcandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI AÇILDI

Ateşkes duyurusunun ardından açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 2 haftalık süre boyunca Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin mümkün olacağını duyurdu.

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Boğaz'dan ilk gemiler geçiş yaptı.

TRUMP İRAN İÇİN 'YAKIN ÇALIŞACAĞIZ' DEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, ateşkesin ardından yaptığı ilk açıklamada İran'ın önerdikleri 15 maddenin çoğunu kabul ettiğini söylerken artık daha yakın çalışacaklarını ifade etti.

Trump açıklamasında ayrıca İran'a silah satan ülkelere yönelik yaptırım kararı açıkladı.