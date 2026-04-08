İran basını: Lübnan'a saldırılar nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan geçişler durduruldu

Orta Doğu'da sıcak saatler...

ABD ile İran arasında iki haftalık bir ateşkes anlaşması için anlaşmaya varıldı.

Anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı da geçişlere yeniden açıldı.

İSRAİL LÜBNAN'I HEDEF ALDI

Ancak İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarına devam etti.

Başkent Beyrut'un merkezi noktalarının hedef alındığı saldırılarda art arda en az 9 patlama sesi duyuldu.

Özellikle nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu Dahiye bölgesinde hedef alınan noktalardan dumanlar yükselirken, saldırılar öncesinde herhangi bir uyarı yapılmadığı bildirildi.

HÜRMÜZ'DEN PETROL TANKERLERİNİN GEÇİŞİ DURDURULDU

İsrail'in saldırılarının ardından İran'dan yeni bir hamle geldi.

İran'ın Fars Haber Ajansı'nın haberine göre İsrail'in Lübnan'a saldırması nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerlerinin geçişi durduruldu.

ATEŞKESE LÜBNAN'IN DA DAHİL EDİLMESİ İSTENDİ

İran ateşkese Lübnan'ın da dahil edilmesi için talep ilettiği biliniyordu.

Ancak bu talep ABD cephesi tarafından karşılık bulmadı.

LÜBNAN'IN ATEŞKESE DAHİL OLUP OLMADIĞI TARTIŞMASI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile İran arasında varılan geçici ateşkese Lübnan’ın dahil olmadığını savundu.

Buna karşılık ateşkes sürecinde arabuluculuk rolü üstlenen Pakistan, Lübnan’ın da anlaşma kapsamında olduğunu açıkladı. İran tarafı ise müzakerelerde Lübnan’ın ateşkese dahil edilmesini “kırmızı çizgi” olarak defalarca vurgulamıştı.

PAKİSTAN'DAN İTİDAL ÇAĞRISI

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ABD-İran arasındaki geçici ateşkes sonrasında ateşkes ihlalleri bildirildiğine dikkat çekerek şunları kaydetti:

Çatışma bölgesinin çeşitli yerlerinde, barış sürecinin ruhunu zedeleyen ateşkes ihlalleri bildirildi.



Diplomasinin çatışmanın barışçıl çözümü yolunda öncü rol üstlenebilmesi için tüm tarafları, üzerinde mutabık kalınan şekilde iki hafta boyunca itidal göstermeye ve ateşkese uymaya içtenlikle ve samimiyetle çağırıyorum.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail, 28 Mart'ta İran'a yönelik başlattığı saldırılarını 2 Mart'ta Lübnan'a taşımıştı.

Saldırılarda ağır bir yıkım yaşanırken çok sayıda Lübnanlı yaşamını yitirmişti.