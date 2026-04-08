Yalçın Küçük son yolculuğuna uğurlanıyor

Türkiye'nin tanınmış araştırmacı-yazarı, akademisyen Prof. Dr. Yalçın Küçük, 6 Nisan'da Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Küçük'ün vefatı, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Yalçın Küçük'ün cenaze töreni, bugün ikindi namazını müteakip Ankara Cebeci Asri Mezarlığı içerisinde bulunan İsmet Oğultürk Camii'nde düzenlendi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Küçük'ün naaşı, aynı mezarlıkta toprağa verilecek.

CENAZE NAMAZINDA ÖN SAFTA KADINLAR DA YER ALDI

Ateist olduğu bilinen Küçük için kılınan cenaze namazına katılan kadınların da ön safta yer aldıkları görüldü.

Sevenleri ve ailesinin katıldığı namazda helallik alınmasının ardından katılımcılar tarafından Küçük, alkışlarla uğurlandı.

Namazın ardından Küçük'ün naaşı, askerler tarafından taşındı.

YALÇIN KÜÇÜK KİMDİR?

1938 yılında Hatay'ın İskenderun ilçesinde doğan Yalçın Küçük, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni (Mülkiye) 1960 yılında birincilikle bitirdi.

Devlet Planlama Teşkilatı'nda görev aldı, Yön, Emek ve Ant gibi dergilerde yazılar yazdı.

Kendisini 'orducu sosyalist' olarak tanımlayan Küçük, akademik kariyerinde ODTÜ'de öğretim üyeliği yaptı, 12 Mart Muhtırası sonrası görevden alındı.

Türkiye'nin sosyalist hareketi ve siyasi tarihi üzerine çok sayıda eseri bulunan Küçük, Odatv davasında da yargılanmış ve beraat etmişti.

Kitapları arasında '100 Soruda Planlama Kalkınma ve Türkiye' gibi klasikleşmiş çalışmaları yer alıyor.