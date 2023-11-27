Artvin'de otomobil içerisinde dalgaların arasında kalan genç, korku dolu o anları anlattı Kemalpaşa'dan Hopa'ya giden 2 genç, sahile vuran dev dalgaları görüntülerken, bir yandan da çektikleri görüntüleri uyarı amaçlı yayınlamak istedikleri sırada araçlarını su bastı. Gençlerden biri, o anları anlattı.

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İHA

22 yaşındaki Cenker Koyuncu, Kemalpaşa ilçesinden Hopa'ya arkadaşının direksiyonunda seyahat ederken, aracın açık penceresinden dalgaları cep telefonuyla kaydediyordu.

Ancak, dalgalardan kaynaklanan bir korku anında, yola çıkanları uyaran Koyuncu, aracın açık penceresinden giren dalgalara maruz kaldı ve bu korku dolu anları şöyle anlattı:

"Dalgalar arabayı hereket ettirdi"

Sarp Gümrük Kapısında işlerim vardı. Onları hallettikten sonra arkadaşımın kullandığı araçla Hopa’ya gelirken şiddetli yağış başladı. Kemalpaşa-Hopa arasında bazı araçlar durmuştu. Telefonla video çekip arkadaşlara atmak istedim. Çünkü yol kötüydü, 'Yolu kullanacak olan varsa kullanmasın' diye. O sırada büyük bir dalga vurdu bize. Arabanın içi su doldu. Arabanın altını da vurduk. Hızlı şekilde oradan uzaklaştık. Birkaç metre ileride daha büyük sorunlu alan vardı. Tır da yolda devrilmişti. Dalga gelirken çok korktum. Arabadan inmeyi de düşündüm. Dalga arabaya vurunca hareket ettiriyordu. Biraz ileride tır parkı var orada durduk olayın şokunu atlatmayı bekledik. Arkadaşlarla iletişime geçtik diğer yerlerin durumunu öğrendik. Daha sonra ters şeritten verilen yoldan devam ederek bölgeden ayrıldık.

"Bir daha böyle bir olayla karşılaşmak istemem"

Videoyu arkadaşlarına sosyal medya paylaşım grubundan attığını ve oradan her yere yayıldığını belirten Koyuncu "Daha önce böyle bir olayla karşılaşmamıştım bir daha karşılaşmak istemem. Çok kötü bir olay kimsenin başına gelmesin böyle bir durum” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)