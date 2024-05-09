Dış ticaret haddi 2024 yılı Mart ayında 87,2 oldu TÜİK, Mart 2024 tarihli Dış Ticaret Endeksleri'ni yayınladı. İhracat birim değer endeksi yüzde 1,4 azaldı. Dış ticaret haddi 2024 yılı mart ayında 87,2 olarak gerçekleşti.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ihracat birim değer endeksi mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 azalış gösterdi.

Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,6 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,3 azaldı, yakıtlarda yüzde 2,3 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,9 geriledi.

İhracat miktar endeksi yüzde 2,8 azaldı

İhracat miktar endeksi mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,3 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,0 azaldı, yakıtlarda yüzde 30,8 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,0 azalış gösterdi.

İthalat birim değer endeksi yüzde 2 geriledi

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 0,5 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 3,5 arttı.

Dış ticaret haddi 2024 yılı mart ayında 87,2 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı Mart ayında 86,7 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi 0,5 puan artarak, 2024 yılı Mart ayında 87,2 oldu.