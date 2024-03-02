Artvin'de taklacı güvercin atmacaya rakip oluyor Rize ve Artvin’de yıllardır sürdürülen atmacacılık kültürünün yanı sıra, şimdide taklacı güvercin kültürü yaygınlaşıyor. İstanbul'dan memleketine taşınan Tolga Altunkaya ise taklacı güvercin tutkusunun çocukluktan gelen bir hastalık olduğunu söyledi.

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İHA

Artvin’in Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde yaygın olan atmaca kültürü yıllardır yaşatılmaya çalışılıyor.

Her yıl Ağustos-Kasım aylarında yapılan atmaca avı, özel ağ düzeneklerin kurulumuyla gerçekleşiyor.

Atmacanın yanı sıra taklacı güvercine ilgi arttı

Atmaca tutkunları gözü gibi baktıkları atmacaları, bir süre sonra yeniden doğaya salıyor.

Özellikle Artvin ve Rize'nin sahil kesiminde yaygın olan atmaca kültürünün yanı sıra şimdide taklacı güvercin tutkunları artmaya başladı.

Taklacı güvercin merakını Artvin'e taşıdı

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Tolga Altunkaya, İstanbul’da yaşadığı zamanlarda merak edip sahiplendiği taklacı güvercin merakını Kemalpaşa’ya taşımış.

İstanbul’da doğan ve pandemi döneminde Kemalpaşa’ya yerleşen Altunkaya, taklacı güvercin tutkusunun çocukluktan gelen bir hastalık olduğunu söyledi.

"Doğu Karadeniz’de pek yaygın değil ama gören herkesin ilgisini çekmeye başladı şimdiden"

Altunkaya "Pandemi döneminde memlekete yerleştim. Gelirken buraya birkaç güvercin getirdim. Küçük bir mekan yaptım güvercinler için. Bölgemizde şu an sadece ben taklacı güvercin besliyorum. Zamanımın büyük bir bölümü burada geçiyor. Hobilikten çıkmış hastalık durumunda. Onlarla zaman geçirmeyi çok seviyorum. Doğu Karadeniz’de pek yaygın değil ama gören herkesin ilgisini çekmeye başladı şimdiden” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)